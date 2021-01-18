Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отреагировал на комментарии западных политиков по поводу задержания оппозиционера Алексея Навального. Говорит, что таким образом они отвлекают внимание от "кризиса либеральной модели развития".

На заявления об Алексее Навальном Сергей Лавров отреагировал во время своей пресс-конференции 18 января. Об этом сообщает ТАСС.

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Заявление Лаврова

Российский министр отметил, что он чувствует ту радость, с которой пишут комментарии под копирку.

С радостью, потому что это позволяет, судя по всему, западным политикам думать, что они таким образом смогут отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития,

– сказал Лавров.

Задержание Алексея Навального: коротко