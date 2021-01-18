Лавров отреагировал на заявления Запада о задержании Навального
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отреагировал на комментарии западных политиков по поводу задержания оппозиционера Алексея Навального. Говорит, что таким образом они отвлекают внимание от "кризиса либеральной модели развития".
На заявления об Алексее Навальном Сергей Лавров отреагировал во время своей пресс-конференции 18 января. Об этом сообщает ТАСС.
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Заявление Лаврова
Российский министр отметил, что он чувствует ту радость, с которой пишут комментарии под копирку.
С радостью, потому что это позволяет, судя по всему, западным политикам думать, что они таким образом смогут отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития,
– сказал Лавров.
Задержание Алексея Навального: коротко
- Российского оппозиционера Алексея Навального задержали вечером 17 января на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве.
- Политик как раз возвращался из Берлина, где лечился после отравления.
- В ФСИН по Москве заявили, что Навального задержали за якобы уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденного по делу "Ив Роше" 7-летней давности.
- В ЕС и США резко осудили Россию за задержание Навального. Страны требуют освободить оппозиционера.
- Чехия инициирует введение санкций против России в Евросоюзе.
- Украинская делегация в ПАСЕ обжалует полномочия России. Навальный должен был выступить 19 января в комитете ПАСЕ по правовым вопросам.
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