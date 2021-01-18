Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров відреагував на коментарі західних політиків з приводу затримання опозиціонера Олексія Навального. Каже, що таким чином вони відвертають увагу від "кризи ліберальної моделі розвитку".

На заяви щодо Олексія Навального Сергій Лавров відреагував під час своєї пресконференції 18 січня. Про це інформує ТАСС.

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Заява Лаврова

Російський міністр зазначив, що йому відчувається та радість, з якою пишуть коментарі під копірку.

З радістю, тому що це дозволяє, судячи з усього, західним політикам думати, що вони таким чином зможуть відвернути увагу від глибокої кризи, в якій опинилася ліберальна модель розвитку,

– сказав Лавров.

Затримання Олексія Навального: коротко