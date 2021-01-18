Лавров відреагував на заяви Заходу щодо затримання Навального
Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров відреагував на коментарі західних політиків з приводу затримання опозиціонера Олексія Навального. Каже, що таким чином вони відвертають увагу від "кризи ліберальної моделі розвитку".
На заяви щодо Олексія Навального Сергій Лавров відреагував під час своєї пресконференції 18 січня. Про це інформує ТАСС.
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Заява Лаврова
Російський міністр зазначив, що йому відчувається та радість, з якою пишуть коментарі під копірку.
З радістю, тому що це дозволяє, судячи з усього, західним політикам думати, що вони таким чином зможуть відвернути увагу від глибокої кризи, в якій опинилася ліберальна модель розвитку,
– сказав Лавров.
Затримання Олексія Навального: коротко
- Російського опозиціонера Олексія Навального затримали ввечері 17 січня на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" у Москві.
- Політик якраз повертався з Берліна, де лікувався після отруєння.
- У ФСВП по Москві заявили, що Навального затримали за нібито ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого у справі "Ів Роше" 7-річної давності.
- У ЄС та США різко засудили Росію за затримання Навального. Країни вимагають звільнити опозиціонера.
- Чехія ініціює введення санкцій проти Росії у Євросоюзі.
- Українська делегація у ПАРЄ оскаржить повноваження Росії. Навальний мав виступити 19 січня в комітеті ПАРЄ з правових питань.
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