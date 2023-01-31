Информацию об этом распространило одно из российских информационных агентств. Лавров подтвердил, что получил уведомление через Шукри.

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О чем сказал Лавров

Министр оккупантов Лавров недавно был с визитом в столице Египта Каире. Он сказал, что Россия якобы "всегда готова выслушать" любое серьезное предложение, которое может "урегулировать нынешнюю ситуацию в ее всеобъемлющем контексте".

В этом смысле мы услышали в очередной раз через господина министра послания о том, что "Россия должна прекратить", "Россия должна уйти", и тогда все будет хорошо, – сказал Лавров.

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