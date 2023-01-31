Інформацію про це поширило одне з російських інформаційних агентств. Лавров підтвердив, що отримав повідомлення через Шукрі.

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Про що сказав Лавров

Міністр окупантів Лавров нещодавно був з візитом у столиці Єгипту Каїрі. Він сказав, що Росія нібито "завжди готова вислухати" будь-яку серйозну пропозицію, яка може "врегулювати нинішню ситуацію в її всеосяжному контексті".

У цьому сенсі ми почули в черговий раз через пана міністра послання про те, що "Росія має припинити", "Росія повинна піти", і тоді все буде добре, – сказав Лавров.

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