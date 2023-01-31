Інформацію про це поширило одне з російських інформаційних агентств. Лавров підтвердив, що отримав повідомлення через Шукрі.
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Про що сказав Лавров
Міністр окупантів Лавров нещодавно був з візитом у столиці Єгипту Каїрі. Він сказав, що Росія нібито "завжди готова вислухати" будь-яку серйозну пропозицію, яка може "врегулювати нинішню ситуацію в її всеосяжному контексті".
У цьому сенсі ми почули в черговий раз через пана міністра послання про те, що "Росія має припинити", "Росія повинна піти", і тоді все буде добре, – сказав Лавров.
Діяльність міністра закордонних справ країни-окупантки Лаврова: останні новини
- Лавров погрожує Польщі та країнам Балтії через те, що вони допомагають Україні. За його словами, реалізується "жорстка русофобська кампанія".
- Очільник російського МЗС вирушив у турне Африкою. Політолог Андрій Вігірінський зазначив, що Росія формує залежність окремих країн Африки від своїх військових можливостей.
- На думку Лаврова, росіяни є такими самими жертвами як євреї під час Голокосту. У Європейському єврейському конгресі заявили, що обурені ганебним порівнянням.