Курортный сезон во временно оккупированном Крыму оказался настолько "горячим", что российские так называемые чиновники решили поискать места для отдыха кое-где. К примеру, в Северной Корее. Именно туда Сергей Лавров порекомендовал приезжать россиянам.

Это заявление можно рассматривать как очевидное предательство Владимира Путина. О чем 24 Каналу подчеркнул экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

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Предатель Лавров

На днях так называемый министр иностранных дел России Сергей Лавров снова посетил Северную Корею. В ходе пресс-конференции у него спросили: стал бы он рекомендовать россиянам приезжать на отдых в КНДР. На что Лавров ответил утвердительно: стал бы.

"Лавров (армянин по национальности) сделал антироссийское и русофобское заявление. Вместо того чтобы призвать этих россиян ездить отдыхать в аннексированный Крым, он предложил ехать в Северную Корею. Таким образом он работает на Ким Чен Ына вместо того, чтобы работать на Путина. Это акт предательства", – отметил в своем комментарии экс-сотрудник КГБ.

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Отметим, что в этом году количество бронирований в Крыму за август составила 40%. Россияне не хотят ехать на курорт, который в любую минуту "может взлететь на воздух". В то же время российская так называемая власть всеми силами пыталась заманить на полуостров. Для этого даже бесплатные путевки раздавали.

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