Лавров рекомендует: как глава МИД России предал Путина своим заявлением в КНДР
Курортный сезон во временно оккупированном Крыму оказался настолько "горячим", что российские так называемые чиновники решили поискать места для отдыха кое-где. К примеру, в Северной Корее. Именно туда Сергей Лавров порекомендовал приезжать россиянам.
Это заявление можно рассматривать как очевидное предательство Владимира Путина. О чем 24 Каналу подчеркнул экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.
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Предатель Лавров
На днях так называемый министр иностранных дел России Сергей Лавров снова посетил Северную Корею. В ходе пресс-конференции у него спросили: стал бы он рекомендовать россиянам приезжать на отдых в КНДР. На что Лавров ответил утвердительно: стал бы.
"Лавров (армянин по национальности) сделал антироссийское и русофобское заявление. Вместо того чтобы призвать этих россиян ездить отдыхать в аннексированный Крым, он предложил ехать в Северную Корею. Таким образом он работает на Ким Чен Ына вместо того, чтобы работать на Путина. Это акт предательства", – отметил в своем комментарии экс-сотрудник КГБ.
Сергей Жирнов о визите Лаврова в КНДР: смотреть видео
Отметим, что в этом году количество бронирований в Крыму за август составила 40%. Россияне не хотят ехать на курорт, который в любую минуту "может взлететь на воздух". В то же время российская так называемая власть всеми силами пыталась заманить на полуостров. Для этого даже бесплатные путевки раздавали.
Визит Лаврова в КНДР: что известно
- Северная Корея является партнером России, дополнительно обеспечивающим агрессорку снарядами. Впрочем, просит вдвое больше выполненных обещаний: от технологий до продуктов питания. Поэтому верхушка Кремля могла отправить Лаврова "урегулировать все вопросы".
- Некоторые эксперты утверждают, что этот визит – попытка объединиться двум диктатурам для борьбы с цивилизованным миром. Контакты с Ким Чен Ыном на вес золота для Кремля, поскольку союзников больше не осталось.
- От "голодранцев" до "счастливых людей" – так изменилась риторика российских пропагандистов относительно Северной Кореи. Это означает, что у России действительно очень плохие дела с ресурсами, потому что и сам Путин недавно лично встречался с Ким Чен Ыном за пределами Москвы.