Побочное действие лекарства: Лавров пожаловался на Зеленского и обвинил в срыве переговоров

Глава МИД России Сергей Лавров на полях саммита G20 обвинил Украину в "срыве" мирных переговоров. Приспешник Владимира Путина убежден, что Киев якобы затягивает разрешение "конфликта".

Циничные заявления Лаврова опубликовали российские пропагандисты, пишет 24 канал. Сообщается, что глава МИД России провел "короткие беседы" с канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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Лавров обвинил США в войне в Украине

Лавров на Бали загремел в больницу и, возможно, из-за побочного действия лекарства наплел Шольцу и Макрону, что якобы это именно Украина "срывает переговорный процесс".

Он сказал, что Макрон якобы подтвердил свое настроение продолжать контакты с Путиным для урегулирования конфликта в Украине. Однако у Макрона пока не подтверждали соответствующую информацию.

Лавров традиционно обвинил США в кровопролитной русско-украинской войне. Российский дипломат утверждает, что "другие страны все больше убеждаются, что конфликт в Украине был спровоцирован Вашингтоном". Впрочем, о каких странах идет речь – неизвестно.

Он посетовал на то, что Украина вроде бы "категорически отказывается от каких-либо переговоров". Лавров сказал, что Украина "выдвигает условия, которые заранее нереалистичны". При этом, по его словам, Россия не отказывалась от переговоров.

Кремлевский политик обвинил Украину в затягивании войны и поплакался из-за выступления Владимира Зеленского на саммите G20. Лавров сказал, что Зеленский якобы не слушает никаких советов Запада о переговорах с Россией.

Кроме того, он посетовал, что риторика Зеленского была "русофобской, агрессивной".

Что известно о выступлении Зеленского и условиях Украины

Владимир Зеленский во время саммита G20 объявил условия мира. Предложения Украины по миру включают в себя вывод российских войск и прекращение боевых действий.

Также Зеленский отметил ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность. Президент подчеркнул, что не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью.

Заявление Зеленского прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Представитель Кремля тоже обвинил Украину в отказе от мирных переговоров.

Россия активно хочет посадить Украину за стол переговоров из-за неудач на фронте, в частности, деоккупации Херсона. В Кремле также активно говорили о переговорах, когда ВСУ освобождали Киевскую и Харьковскую области. На самом же деле Россия хочет получить время, чтобы возобновить свои силы и продолжить войну.

Обратите внимание – Зеленский выступил на саммите G20: смотрите видео