"Школьников на Западе учат, что Христос был бисексуалом": Лавров оконфузился новым бредом
Источник:"Коммерсантъ"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметился новым заявлением. По его словам, учеников в западных странах убеждают в том, что Иисус Христос был бисексуалом.
Об этом дипломат написал в своей статье "О праве права и правила". Текст уже опубликовали в ряде российских медиа и на сайте МИД России.
Обратите внимание Пропагандистка Скабеева вновь отметилась циничным заявлением о "батальонах геев" на Донбассе
Лавров вновь отметился бредом
Лавров в очередной раз раскритиковал Соединенные Штаты и Европейский Союз и обвинил их в попытке влиять своей политикой на другие страны. Он считает, что Запад пытается всему миру навязать свои ценности либеральной демократии.
Дипломат затронул и тему ЛГБТ-пропаганды. Мол, школьникам принудительно в учебных заведениях подают эти идеи.
В школах ряда западных стран детей в рамках учебных программ убеждают, что Иисус Христос был бисексуалом. Попытки вменяемых политиков защитить их от агрессивной пропаганды ЛГБТ наталкиваются на воинственные протесты в "просвещенной" Европе,
– заявил он.
Глава российского МИД убежден, США возглавили откровенное государственное вмешательство в дела церкви и стремятся достичь раскола мирового православия.
Он также прокомментировал встречу Байдена с Путиным в Женеве и саммит лидеров "Большой семерки". Представители стран G7 призвали Россию вывести войска из Украины и обсудили противостояние росту влияния Китая.
Лавров подчеркнул, Россию и Китай в Европе обозначили как "носителей авторитаризма". Но вроде бы эти взгляды полностью искажают реальность.
"Коллективный исторический Запад, доминировавший в течение 500 лет, не может не осознавать – и эпоха заканчивается. Но он хотел бы удержать исчезающие позиции, искусственно затормозить объективный процесс формирования полицентричного мира", – подытожил дипломат.
Недавние фейки, которые распространяли в России
- Российская пропагандистка Ольга Скабеева в мае 2021 года заявила, что Владимир Зеленский якобы направил провести гей-парад на Донбассе. А делается это при поддержке Соединенных Штатов.
- По ее словам, Джо Байден лично посоветовал украинским властям провести ЛГБТ-шествие в Донецкой и Луганской областях.
- В июне 2021 года она вновь распространила очередной фейк. В эфире одного из прокремлевских телеканалов ведущая начала рассказывать, якобы людей на Донбассе "приходят оккупировать геи". К тому же батальоны лично формирует власть в Украине.