У Зеленского жестко отреагировали на "неонацистские" обвинения Лаврова

Россия продолжает публично шантажировать Украину и некстати комментировать ситуацию в мире. Недавно Сергей Лавров заявил, что Украина "будет освобождена от неонацистских правителей".

Министр иностранных дел России сообщил, что украинский народ освобождают россияне, ведь "он заслуживает жить в дружбе и процветании рядом со славянскими братьями". Михаил Подоляк жестко прокомментировал слова кремлевского приспешника.

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Как отреагировали в Украине

Советник ОП сказал, что Лавров, участвующий в военных преступлениях и попирающий международное право, говорит об уничтожении демократически избранного правительства и порабощении народа другой страны.

Выраженные уголовные наклонности исправит только трибунал, – написал Подоляк.

По его словам, мир уже не удивляется таким диким заявлениям от российских властей.

Обратите внимание! Ранее Дмитрий Песков сделал циничное заявление на следующий день после очередного массированного ракетного удара по Украине, унесшего 5 жизней и обесточившего ряд областей и даже часть Молдовы.

Рупор Кремля решил повторить тезис о том, что якобы руководство Украины может согласиться на условия россиян, и тогда страдания прекратятся.

Как Лавров позорится перед миром

Еще во время саммита G20 Лавров обвинил Украину в "срыве" мирных переговоров и заявил, что Киев якобы затягивает разрешение "конфликта".

Также он традиционно обвинил США в кровопролитной российско-украинской войне. Российский дипломат утверждает, что "другие страны все больше убеждаются, что конфликт в Украине был спровоцирован Вашингтоном". Впрочем, о каких странах идет речь – неизвестно.

Лавров сбежал с саммита "Большой двадцатки" на индонезийском острове Бали до его окончания и официального принятия итоговой декларации. С чем именно связана такая спешка со стороны главы российского МИД, неизвестно, однако произошло это на фоне нового ракетного удара оккупантов по гражданской инфраструктуре Украины.

Посол Украины в Индонезии Василий Гамянин прокомментировал выступление главы МИД России Сергея Лаврова. Он подчеркнул, что российский политик в очередной раз отметился кремлевской пропагандой. Вспомнил бред о боевых комарах, биолабораториях и о том, что во всем виноват Запад, и тому подобное.

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