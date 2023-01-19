Лавров сравнил россиян с жертвами Холокоста: как отреагировали в МИД Украины

Недавно Сергей Лавров цинично сравнил россиян с жертвами Холокоста. В Министерстве иностранных дел Украины резко отреагировали на слова приспешника Путина.

Украина решительно осуждает позорное заявление Лаврова, которое оскорбляет память миллионов жертв Холокоста, подчеркнул спикер МИД Олег Николенко. Об антисемитском скандале информирует 24 Канал.

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Реакция МИД Украины на абсурдное заявление Лаврова

Николенко отметил, что глава вражеского МИД Лавров сравнил россиян, ведущих захватническую войну, с миллионами евреев, убитыми нацистами во время Холокоста. Также спикер добавил: "Оказывается, это не российские ракеты расстреливают жилые дома в Украине, а Запад сформировал коалицию, чтобы решить "российский вопрос".

Глава МИД Дмитрий Кулеба уже обращал внимание на глубоко укорененный антисемитизм российских элит. Современная Россия действительно наполнена ненавистью к другим народам.

Мы решительно осуждаем позорное заявление Сергея Лаврова, которое оскорбляет память миллионов жертв Холокоста. Поддерживаем скорую реакцию Еврейского конгресса Европы. Призываем власти Израиля и еврейские организации в мире отреагировать на очередное заявление Лаврова,

– отметил Николенко.

Также он напомнил, что на Нюрнбергском трибунале министр иностранных дел Риббентроп опровергал свое участие в преступлениях нацистов, однако это не помогло ему избежать наказания.

"Так же как и Лавров не избежит наказания, выдавая себя и Россию за жертву", – подчеркнули в МИД Украины.

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Что известно о скандале с Лавровым