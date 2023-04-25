Как Лавров попал в ООН и что сделать, чтобы это больше не повторилось

В то время как из рупоров доносится о том, что в Нью-Йорк не впустили российских пропагандистов, объяснений, как в штаб-квартире ООН оказался министр иностранных дел России Сергей Лавров – нет. Далее читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Ошибочное предположение

С 25 февраля 2022 года этот человек фигурирует в санкционном списке США. Следовательно, создавалось впечатление, что среди распространенных на него ограничений есть и те, что связаны с транзитом и выдачей виз. Однако такое предположение ошибочно.

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Хотя в американском санкционном списке оказалась вся семейка Лавровых, согласно правилам SDN OFAC (индивидуальные меры, администрируемые Управлением по контролю за иностранными активами) произошло лишь блокирование их счетов, приостановка банковских операций и ограничение права собственности в США.

Если проанализировать действия, за которые министра добавили в санкционный список, в частности, распространение во всем мире лживых нарративов о праве на самооборону со стремлением легитимизировать агрессию России, а также содействие деградации демократии в иностранных государствах, возникает логичный вопрос, почему относительно Лаврова не ввели именно ограничение в соответствии с разделом 212(a)(3)C) Закона об иммиграции и гражданстве.

Примечательно, что в январе 2023 года США применили упомянутое положение против чиновников из Нигерии за подрыв демократического процесса.

Можно предположить, что основанием для избежания наложения подобных санкций на Лаврова стал его должностной иммунитет. Фактически визовые ограничения означали бы признание министра persona non grata с соответствующими юридическими и политическими последствиями не только для США и России, но и для других государств, которые в дальнейшем смогли б злоупотреблять такой практикой.

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К тому же, разрешение было предоставлено именно на участие Лаврова в деятельности ООН. Несмотря на расположение организации в Нью-Йорке, США не имеют права без достаточных оснований ограничивать присутствие дипломатов одного из государств-членов на заседаниях.

Неприятный "сюрприз"

Несмотря на попытки препятствовать председательству России в Совбезе и достаточно размытое понимание других государств, какие именно мероприятия последняя планирует проводить, злоупотребляя своими процедурными правами, Василий Небензя анонсировал министерские "дебаты". Их тема – "Поддержка международного мира и безопасности: эффективная многосторонность посредством отстаивания принципов Устава ООН" еще в письме от 3 апреля.

Ожидалось, что на специальном заседании будут присутствовать и другие министры, однако на приглашение откликнулись лишь 4 коллеги Лаврова:

из Ганы,

Габона,

ОАЭ,

Кубы.

Другие государства, в том числе и Китай, были представлены послами, что является демонстрацией понимания всей абсурдности сложившейся ситуации.

В своем письме Небензя упоминал и о неэффективности системы сдерживания, и об унилатерализме, и о "праве сильного", и об отношении к Уставу ООН как к "меню", из которого можно выбирать, чего придерживаться, а чем пренебрегать. Кажется, дипломат прозрел, однако его тезисы были не исповедью, а обвинениями и стремлением сыграть на опережение, обвинив других в политике, которую внедряет сама Россия.

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Верхушкой цинизма стало утверждение о необходимости достигать договоренностей на основе принципов равноправия и невмешательства. Однако как тогда назвать агрессию России и ее стремление монополизировать определение будущего Украины, в частности путем представления "договорных предложений" США накануне вторжения?

Альтернативная реальность Лаврова

От упоминания решающей роли России (которой еще не существовало) в победе во Второй мировой войне до позиционирования России как одной из "отцов" ООН – министр пополнил доказательную базу для выдачи ордера на свой же арест. В завуалированной форме Лавров покритиковал санкции, исказил понимание процессов в других организациях ("паралич ВТО", которая на сегодня демонстрирует новый виток развития).

Кроме того, он попытался еще раз демонизировать США, выразил обеспокоенность эффективностью инициатив, способных преодолеть вето России, возмутился тем, что после распада ОВД не произошло самороспуска НАТО. Вспомнил министр и о "кровавом нацистском режиме" в Киеве, что свидетельствовало о провале так называемой "СВО", направленной на эфемерную "денацификацию". Было в докладе и о "золотом миллиарде", с которым борется мировое большинство.

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Впрочем, следует упомянуть, что 141 государство поддержало резолюцию о признании агрессии России в отношении Украины. Поэтому кому именно противостоит международное сообщество, давно понятно.

Реакция иностранных государств

Вместо совещания, где Лавров видел себя директором, министр получил судебное заседание, с которого из-за полномочий не смог убежать, используя предыдущий опыт. Генеральный секретарь и государства-члены напомнили России, кто виноват в эрозии Устава ООН и кто агрессор.

С решительным осуждением, пользуясь случаем, выступили также послы США, Великобритании и Франции. Представители государств-членов ЕС сделали совместное заявление, в котором указали на цинизм России: "Пока они разрушают, мы строим. Пока они нарушают, мы защищаем". Украина, как и в течение всего апреля, бойкотировала заседание.

Продолжение следует?

Эфирное время Лаврова в Совбезе длилось 2 дня. Правда, в связи с неспособностью России обеспечить российским пропагандистам быстрый трансфер в Нью-Йорк, на этот раз кадры в выгодном свете населению не будут транслировать.

Международному сообществу представилась возможность задуматься над ситуацией, а МУС – расширить количество выданных ордеров на арест. Идеально выглядело бы задержание Лаврова сразу в зале Совета Безопасности, что могло бы хотя бы частично восстановить его репутацию.

Не следует исключать также варианты с фактическим блокированием участия этого лица в заседаниях органов ООН, следуя процедурным правилам. В следующий раз оттянуть время выдачи визы российскому министру можно так же, как и другим пропагандистам. В общем, правовых вариантов немало, однако политической воли до сих пор не хватает.