Украина продолжает наносить удары по временно оккупированному Крыму ракетами. Глава российского МИД решил угрожать за это Соединенным Штатам Америки.

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров высказался об ударах по Крыму. По его словам, "в ближайшем будущем" будет ответ от России, передает 24 Канал.

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Опять говорил о США

Конечно, Лавров не мог не повторить классический тезис российской пропаганды и не обвинить в обстрелах США.

Он считает, что ракеты ВСУ не полетели бы, в частности, на Севастополь, без прямого участия США в наведении этого вооружения.

Кроме этого, Лавров пообещал, что Россия будет реагировать на обстрел своих регионов западным оружием.

Украина в мае получила также разрешение бить по территории России западным оружием, однако с определенными ограничениями. Это произошло после того, как враг начал повторное наступление на Харьковщине. Это можно было предотвратить, ведь Россия размещала войска и технику прямо у границы, ведь не боялась украинских ударов.