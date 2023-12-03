Это 24 Каналу заметил генерал украинской армии, глава Службы внешней разведки (в 2005 – 2010 годах) Николай Маломуж. По его словам, также Владимиру Путину выгодны нападение ХАМАС на Израиль и конфликт между Венесуэлой и Гайаной.

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Угрозы Лаврова

Николай Маломуж отметил, что глобальный проект России – это разжигание ситуации между Израилем и арабским миром. Хезболла, Исламский джихад вместе с Ираном сотрудничают с Россией. Там находятся спецслужбы России как консультанты. Возможно, они даже руководят этими террористическими организациями. Они начали атаковать Израиль.

Однако России не удалось полностью добиться всех целей этим проектом. Поэтому сейчас страна-агрессор пытается разжечь ситуацию с Молдовой, обвиняя ее, что она движется к ЕС и НАТО, поддерживает Украину.

В Кремле были уверены, что оказывают большое влияние на Молдову, однако это не так. Президент Майя Санду заявляет о поддержке Украины, что, конечно, очень не нравится России.

Лавров пытается угрожать, что если будет эффективна интеграция Молдовы в ЕС и НАТО, это будет поводом для начала новой эскалации и в самой Молдове, и между Россией и НАТО, ЕС. В России хотят найти еще одну ось противостояния локального типа. Это не будет глобально,

– объяснил генерал.

Кратко об угрозах России в сторону Молдовы