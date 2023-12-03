Це 24 Каналу зауважив генерал української армії, голова Служби зовнішньої розвідки (у 2005 – 2010 роках) Микола Маломуж. За його словами, також Владіміру Путіну вигідні напад ХАМАС на Ізраїль та конфлікт між Венесуелою та Гаяною.

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Погрози Лаврова

Микола Маломуж зазначив, що глобальний проєкт Росії – це розпалювання ситуації між Ізраїлем та арабським світом. Хезболла, Ісламський джихад разом з Іраном співпрацюють з Росією. Там перебувають спецслужби Росії як консультанти. Можливо, вони навіть керують цими терористичними організаціями. Вони розпочали атакувати Ізраїль.

Однак Росії не вдалося повністю досягнути усіх цілей цим проєктом. Тому зараз країна-агресорка намагається розпалити ситуацію з Молдовою, звинувачуючи її, що вона рухається до ЄС та НАТО, підтримує Україну.

У Кремлі були впевнені, що мають великий вплив на Молдову, однак це не так. Президентка Майя Санду заявляє про підтримку України, що, звісно, дуже не подобається Росії.

Лавров намагається погрожувати, що якщо буде ефективна інтеграція Молдови до ЄС та НАТО, то це буде приводом для початку нової ескалації і в самій Молдові, і між Росією та НАТО, ЄС. У Росії хочуть знайти ще одну вісь протистояння локального типу. Це не буде глобально,

– пояснив генерал.

Коротко про погрози Росії у бік Молдови