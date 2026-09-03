Об этом глава МИД России заявил во время выступления на лекции в рамках Восточного экономического форума.

Что провокационного сказал Лавров

Лавров продолжил лгать о том, что Украина и страны Запада якобы не хотят заканчивать войну.

По его словам, предложения Киева и его партнеров являются попыткой "заморозить конфликт". Россия опасается, что это делается для того, чтобы "сохранить угрозу" на ее границах.

Кроме того, Лавров также заявил, что Россия якобы "дала бы добро на возрождение нацизма", если бы согласилась на замораживание войны и сохранение действующей власти в Украине. А еще цинично добавил, что это означало бы согласие на существование "квазигосударства". По мнению Лаврова, Украина якобы зависит от Запада и "открыто поддерживает нацистскую идеологию".

На этом грубые заявления путинского приспешника не закончились. Он еще и нагло заявил, что все принципы, на которых Россия в свое время признавала независимость Украины, "выброшены на свалку".

К слову, недавно Россия запустила дезинформационную кампанию о вмешательстве Запада в выборы в Госдуму.

Служба внешней разведки России развернула эту новую волну дезинформации, чтобы создать иллюзию легитимности сентябрьских выборов в Госдуму. Выдумки о кибератаках и провокациях со стороны ЕС призваны отвлечь внимание от незаконного голосования на оккупированных территориях Украины.