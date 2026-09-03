Про це глава російського МЗС заявив під час виступу на лекторії у межах Східного економічного форуму.

Що провокативного сказав Лавров

Лавров продовжив брехати про те, що Україна і країни Заходу нібито не хочуть закінчувати війну.

За його словами, пропозиції Києва та його партнерів є прагненням "заморозити конфлікт". Росія непокоїться, що це робиться для того, аби "зберегти загрозу" на її кордонах.

Окрім того, Лавров також заявив, що Росія нібито "дала б добро на відродження нацизму", якби погодилася на заморожування війни та збереження чинної влади в Україні. А ще цинічно додав, що це означало б згоду на існування "квазідержави". У думках Лаврова, Україна нібито залежить від Заходу та "зберігає відкрито нацистську ідеологію".

На цьому хамовиті заяви путінського посіпаки не закінчилися. Він ще й нахабно висловився, що усі принципи, на яких Росія свого часу визнавала незалежність України, "викинуті на смітник".

До слова, нещодавно Росія запустила дезінформаційну кампанію про втручання Заходу у вибори до Держдуми.

Служба зовнішньої розвідки Росії розпочала цю нову дезінформаційну хвилю для створення ілюзії легітимності вересневих виборів до Держдуми. Вигадки про кібератаки та провокації з боку ЄС покликані відвернути увагу від незаконного голосування на окупованих територіях України.