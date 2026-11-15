"Поезд уходит": Лавров цинично высказался об участии Европы в переговорах по Украине

В России вновь раскритиковали стремление европейских стран присоединиться к переговорам о прекращении войны в Украине. В то же время в Москве заявили, что не намерены отказываться от целей, ранее обозначенных Владимиром Путиным.

Об этом сообщают российские СМИ.

Что Лавров заявил об участии Европы в переговорах?

По словам Лаврова, европейские политики якобы понимают, что теряют возможность влиять на переговорный процесс по прекращению войны в Украине.

Он заявил, что в Европе осознают, что "поезд уходит", поэтому пытаются "запрыгнуть на подножку последнего вагона". Так российский министр высказался о стремлении представителей Евросоюза присоединиться к переговорам.

Кроме того, Лавров раскритиковал позицию председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен относительно необходимости прекращения огня как условия для начала переговоров.

Глава российского МИД назвал такие предложения "абсолютно бесперспективными" и заявил, что это якобы понимают все.

В то же время Лавров подчеркнул, что цели войны против Украины, ранее определенные российским диктатором Владимиром Путиным, остаются неизменными. При этом он вновь использовал пропагандистский термин "специальная военная операция".

Таким образом, Москва продолжает настаивать на своих условиях завершения войны и отвергает призывы европейских стран к прекращению боевых действий.

Как Украина реагирует на требования России относительно переговоров?

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на российские предложения по изменению архитектуры безопасности Европы.

Глава украинского МИД заявил, что Путин в своих мечтах представляет себя участником Ялтинской конференции 1945 года, когда лидеры союзных государств обсуждали послевоенный мировой порядок.

Сибига подчеркнул, что Россия, несмотря на огромные потери, так и не достигла ни одной из первоначальных целей вторжения в Украину.

По его словам, максимум, о чем сейчас может договариваться Путин, – это справедливое прекращение огня вдоль текущей линии соприкосновения, а не распределение сфер влияния в Европе.