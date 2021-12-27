Лавров заявил, что Москва отправит военных на "переговоры" с НАТО

27 декабря 2021 , 14:42
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Источник:

ТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал громкое заявление относительно переговоров с Альянсом. Москва отправит туда своих военных. Мол, именно так будут требовать "гарантии безопасности".

Также Лавров заверил, что Россия не выдвигает ультиматумов по поводу длительности переговоров. Несмотря на это, по мнению министра, они не могут быть долговременными.

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Лавров в который раз повторил мантру Кремля: "Западу нельзя верить". Он считает, что НАТО – это проект для освоения территорий после распада СССР.

Важно! Ранее Лавров сообщил дату переговоров Москвы и Вашингтона. Они состоятся 11 января, а на следующий день – саммит Россия – НАТО.

О каких "гарантиях безопасности" идет речь

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Автор: Тетяна Пасічник