Лавров заявил, что Москва отправит военных на "переговоры" с НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал громкое заявление относительно переговоров с Альянсом. Москва отправит туда своих военных. Мол, именно так будут требовать "гарантии безопасности".

Также Лавров заверил, что Россия не выдвигает ультиматумов по поводу длительности переговоров. Несмотря на это, по мнению министра, они не могут быть долговременными.

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Лавров в который раз повторил мантру Кремля: "Западу нельзя верить". Он считает, что НАТО – это проект для освоения территорий после распада СССР.

О каких "гарантиях безопасности" идет речь

Российский МИД опубликовал проект договора между Москвой и Вашингтоном о "гарантиях безопасности".

Москва требует, чтобы Запад предоставил гарантии того, что НАТО не будет принимать Украину в члены Альянса.

Байден заявлял, что никто не может диктовать НАТО правила.

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