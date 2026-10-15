"Снова накачается оружием": Лавров назвал причину отказа России от перемирия

Глава МИД России Сергей Лавров 15 октября категорически отверг возможность прекращения огня на фронте. Российский министр опасается, что перерыв в боевых действиях позволит украинской армии получить новое вооружение.

Слова российского дипломата цитируют пропагандистские СМИ.

Что придумали в Кремле?

Помимо страха перед усилением ВСУ, представитель Кремля также пожаловался на политические требования Киева. Так, Лавров назвал абсолютно неприемлемыми условия Владимира Зеленского относительно проведения выборов.

Это уже не первое подобное заявление российского чиновника за последние дни. Ранее Сергей Лавров цинично заявлял, что украинский президент якобы вообще не заслужил передышки.

Тогда он также оправдывал отказ от временного перемирия тем, что Европа воспользуется этим временем для передачи Украине новых партий оружия.

На такие обвинения Москвы уже в украинском министерстве иностранных дел отреагировали. Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул, что каждое подобное заявление лишь пополняет доказательную базу для международного правосудия.

По его словам, глава российского МИД уже давно гарантировал себе место на скамье подсудимых Специального трибунала по преступлению агрессии.

Как уже сообщалось на нашем сайте, Украина со своей стороны подтверждала готовность к энергетическому прекращению огня. Владимир Зеленский отмечал, что Киев согласен на реальные шаги по деэскалации, если Россия ответит зеркально, однако Москва продолжает игнорировать эти предложения и ежедневно проводит атаки на критически важную инфраструктуру.