В российском МИДе вновь отметились заявлением о православной церкви Украины. Сказали, мол, ответственность за якобы "создание раскольнической и бесправной церковной структуры" несет официальная власть США.

Глава МИД России Сергей Лавров убеждает, что знает, как создавали ПЦУ. Он утверждает, что "эта инициатива Константинопольского патриарха Варфоломея прямо продиктована США".

Важно Почти 60% православных в Украине – верующие ПЦУ, – соцопрос

Заявление Лаврова

Штаты, по мнению Лаврова, этого не скрывают. Чиновник утверждает, что специальный посланник по вопросам свободы вероисповедания в США подрывал свободу вероисповедания, навязывая организационные моменты.

Лавров вновь заговорил о разрушении единства православных России и Украины. Российский министр говорит якобы такое же самое происходит в отношении "канонической территории Сербской Православной церкви".

Лавров заявляет о "манипуляциях"

Дипломат говорит, будто действиями Константинополя манипулируют из Вашингтона. Он в очередной раз сказал о поддержке РПЦ.

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