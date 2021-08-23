Лавров заявил, что Зеленский разжигает межнациональный конфликт

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что Владимир Зеленский своими высказываниями о россиянах разжигает вражду. К тому же вроде бы Украина нарушает международное законодательство, приняв закон о коренных народах.

Одиозный российский дипломат Сергей Лавров дал большое интервью венгерскому СМИ. На вопрос журналиста о ситуации нацменьшинств в Украине он разразился гневным спичем относительно "нарушения прав людей" и "Украины, которая не соблюдает международное законодательство".

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"Зеленский разжигает вражду"

Лавров обвиняет Владимира Зеленского в разжигании конфликта. Мол, украинский президент не имел права говорить россиянам о переезде в Россию.

В интервью, опубликованном 5 августа, Владимир Зеленский посоветовал россиянам "путешествовать и найти себе место в России". Мы рассматриваем эти объявления как разжигание межнационального конфликта,

– заявил глава МИД России.

Важно отметить, что Лавров вырывает фразу Зеленского из контекста. Украинский президент говорил не о том, что россиянам надо покинуть Украину, а об украинцах, которым хочется жить под властью России.

И снова о русском языке

С самого начала ответы на вопросы журналиста Лавров напомнил о заявлении языкового омбудсмена Тараса Креминя по поводу неукраиноговорящих жителей Украины. Глава МИД России считает, что не допустимо, чтобы законодательно "прижимали язык нацменьшинств". Мол, Украина не имеет права устанавливать такие законы, а политики – выражать поддержку.

Речь идет в частности о законе в отношении коренных народов, который, по мнению Лаврова, существенно подрывает интересы русских, венгров и других народов, которые на протяжении истории селились по всей Украине.

Заявление Зеленского про "езжайте в Россию"

Владимир Зеленский в интервью заверил, что временно оккупированный Донбасс рано или поздно обязательно вернется в Украину. Поэтому он призвал местных жителей, которые хотят жить в России, переезжать на территорию государства-агрессора.

Днем позже такую же позицию высказал языковой омбудсмен Тарас Креминь. Он заявил, что тем, кому неудобен украинский язык и не нравятся украинские законы – время выезжать.