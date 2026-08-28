Слова Лаврова цитируют ряд российских СМИ.

Как россияне хотели решить вопрос с Украиной?

По словам министра иностранных дел страны-агрессора, Владимир Путин еще в августе 2025 года отправился на встречу с Трампом в Анкоридж именно с намерением заключить такое соглашение.

Мы привыкли решать дела, можно сказать, по-благородному, можно сказать, по-пацански, что, по сути, одно и то же,

– высказался Лавров.

Он утверждает, что российская сторона якобы полностью приняла предложения США о завершении войны, однако эти планы потерпели неудачу.

Глава российского дипломатического ведомства отметил, что после переговоров на Аляске представители Евросоюза и президент Украины Владимир Зеленский "повисли на руках у Трампа" и фактически похоронили договоренности. После этого позиция Вашингтона изменилась, а глава Госдепа Марко Рубио призвал искать новые подходы к урегулированию конфликта.

Лавров также признал, что после встречи Трамп назвал "сложным" вопрос передачи под контроль России всей территории Донбасса, почему Москва настаивала на этом. Российский министр сетовал, что Россия была готова выполнить договоренности по принципу "пацан сказал – пацан сделал", но противоположная сторона изменила подход.

Напомним, что встреча Путина и Трампа состоялась 15 августа 2025 года. Так называемая "формула Анкориджа" предусматривала передачу России всего Донбасса и замораживание линии фронта на других участках.

Однако Владимир Зеленский категорически отверг любые ультиматумы относительно сдачи украинских территорий, подчеркнув, что передача Донецкой области нанесет сокрушительный удар по обороноспособности страны.

Как уже сообщалось на нашем сайте, ранее глава МИД России сделал ряд заявлений об Украине и США.