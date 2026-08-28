Слова Лаврова цитує низка російських медіа.

Як росіяни хотіли вирішити питання України?

За словами міністра закордонних справ країни-агресорки, Володимир Путін ще у серпні 2025 року вирушив на зустріч із Трампом до Анкориджа саме з наміром укласти таку угоду.

Ми звикли справи робити, можна сказати, по-благородному, можна сказати, по-пацанськи, що, по суті, одне й те саме,

– висловився Лавров.

Він стверджує, що російська сторона нібито повністю прийняла пропозиції США щодо завершення війни, однак ці плани зазнали поразки.

Глава російського дипломатичного відомства зазначив, що після переговорів на Алясці представники Євросоюзу та президент України Володимир Зеленський "повисли на руках у Трампа" та фактично поховали домовленості. Після цього позиція Вашингтона змінилася, а очільник Держдепу Марко Рубіо закликав шукати нові підходи до врегулювання конфлікту.

Лавров також визнав, що після зустрічі Трамп назвав "складним" питання передачі під контроль Росії всієї території Донбасу, на чому наполягала Москва. Російський міністр бідкався, що Росія була готова до виконання домовленостей за принципом "пацан сказав – пацан зробив", але протилежна сторона змінила підхід.

Нагадаємо, що зустріч Путіна та Трампа відбулася 15 серпня 2025 року. Так звана "формула Анкориджа" передбачала передачу Росії всього Донбасу й заморожування лінії фронту на інших ділянках.

Однак Володимир Зеленський категорично відкинув будь-які ультиматуми щодо здачі українських територій, наголосивши, що передача Донецької області завдасть нищівного удару по обороноздатності країни.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, раніше очільник МЗС Росії видав низку заяв про Україну та США.