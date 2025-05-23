Своим имперские амбиции они традиционно прячут под "заботой" о судьбе русскоязычных жителей Украины, передает 24 Канал.

Смотрите также Между Украиной и Россией происходит большой обмен пленными: что известно по состоянию на сейчас

В Кремле угрожают "освобождением" всей Украины

23 мая глава российского МИД Сергей Лавров сделал ряд циничных заявлений. Так, он отметил, что Россия "не допустит", чтобы Украина после завершения войны управлялась "по законам хунты Зеленского".

Приспешник Кремля отметил, что, мол, Владимиру Зеленскому и его окружению не следует надеяться на то, что после прекращения боевых действий "то, что останется от Украины, будет жить по тем законам, которые они приняли".

Лавров напомнил, что, мол, на территории Украины живут миллионы русскоязычных. А потому оставить их под нынешней украинской властью, которая якобы запретила разговаривать на русском, по словам чиновника, "будет настоящим преступлением". "Мы этого точно не допустим", – цинично добавил Лавров. Этим заявлением он ярко продемонстрировал планы России по оккупации всей Украины. Если же захватить всю страну не удастся, в Кремле планируют контролировать незанятую часть ее территории с помощью марионеточного правительства.

В СНБО отреагировали

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко прокомментировал очередной бред Лаврова. Чиновник указал, что подобными заявлениями россияне пытаются запугать украинцев. Впрочем, их амбициозные желания далеко не соответствуют реальным военным возможностям. Что, в частности, доказывают бои в приграничье самой страны-агрессора.

Дурак мыслью богатеет – это о Лаврове. Информационный пузырь страха, который пытаются надуть россияне, и который вообще не соответствует их реальным военным возможностям, трещит в приграничье Курщины, Белгородщины и не только,

– написал Коваленко.