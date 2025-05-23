Своїм імперські амбіції вони традиційно ховають під "турботою" про долю російськомовних жителів України, передає 24 Канал.

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У Кремлі погрожують "звільненням" усієї України

23 травня очільник російського МЗС Сергій Лавров зробив низку цинічних заяв. Так, він наголосив, що Росія "не допустить", щоб Україна після завершення війни управлялася "за законами хунти Зеленського".

Посіпака Кремля зазначив, що, мовляв, Володимиру Зеленському та його оточенню не слід сподіватися на те, що після припинення бойових дій "те, що залишиться від України, житиме за тими законами, які вони ухвалили".

Лавров нагадав, що, мовляв, на території України живуть мільйони російськомовних. А тому залишити їх під нинішньою українською владою, яка нібито заборонила розмовляти російською, за словами чиновника, "буде справжнім злочином". "Ми цього точно не допустимо", – цинічно додав Лавров. Цією заявою він яскраво продемонстрував плани Росії щодо окупації усієї України. Якщо ж захопити усю країну не вдасться, у Кремлі планують контролювати незайняту частину її території за допомогою маріонеткового уряду.

У РНБО відреагували

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко прокоментував чергову маячню Лаврова. Чиновник вказав, що подібними заявами росіяни намагаються залякати українців. Втім, їхні амбітні бажання далеко не відповідають реальним воєнним можливостям. Що, зокрема, доводять бої у прикордоннях самої країни-агресорки.

Дурень думкою багатіє – це про Лаврова. Інформаційна бульбашка страху, яку намагаються надути росіяни, і котра взагалі не відповідає їх реальним воєнним можливостям, тріщить в прикордоннях Курщини, Бєлгородщини і не тільки,

– написав Коваленко.