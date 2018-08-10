Лавров пообщался с Помпео и выразил недовольство санкциями

8 августа Соединенные Штаты Америки заявили о новых санкциях против России. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ выразил категорическое неприятие новых американских санкций в отношении России.

Об этом он заявил в телефонном разговоре с госсекретарем США Майк Помпео, передает Европейская Правда.

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Как отметили в ведомстве, Лавров подчеркнул, что ни США, ни Великобритания не предоставили ни одного факта в подкрепление подобных утверждений.

С российской стороны было высказано категорическое неприятие недавно объявленных Вашингтоном новых санкций со ссылкой на якобы имеющуюся информацию о причастности России к так называемому "делу Скрипалей",

— говорится в тексте сообщения МИД РФ.

Напомним, США разрабатывают новые санкции против России, которые коснутся пропутинских олигархов. Такой законопроект накануне представили сенаторы из Республиканской и Демократической партий США. Новые санкции в отношении Российской Федерации призваны наказать ее, если она будет вмешиваться в выборы в законодательные органы США, которые состоятся в ноябре. Сенатор-демократ Бен Кардин считает, что заявления Трампа Москве дают сигнал, что она может продолжать вмешиваться в американские политические процессы.

8 августа пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Науерт заявила, что США объявляют о введении новых санкций против России из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в начале марта. Они вступят в силу ориентировочно 22 августа. Причина – "использование правительством России химического или биологического оружия против собственных граждан".

Впоследствии премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что усиление санкций США Россия будет расценивать, как объявление экономической войны.