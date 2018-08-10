Лавров поспілкувався з Помпео і висловив невдоволення санкціями
8 серпня Сполучені Штати Америки заявили про нові санкції проти Росії. Глава МЗС РФ Сергій Лавров у відповідь висловив категоричне неприйняття нових американських санкцій відносно Росії.
Про це він заявив у телефонній розмові з держсекретарем США Майком Помпео, передає Європейська Правда.
Читайте також: Пєсков озвучив позицію Путіна щодо нових санкцій США
Як зазначили у відомстві, Лавров підкреслив, що ні США, ні Велика Британія не надали жодного факту в підкріплення подібних тверджень.
З російської сторони було висловлено категоричне неприйняття нещодавно оголошених Вашингтоном нових санкцій з посиланням на нібито наявну інформацію про причетність Росії до так званої "справи Скрипалів",
— йдеться в тексті повідомлення МЗС РФ.
Нагадаємо, США розробляють нові санкції проти Росії, які стосуватимуться пропутінських олігархів. Такий законопроект напередодні представили сенатори з Республіканської і Демократичної партій США. Нові санкції щодо Російської Федерації покликані покарати її, якщо вона втручатиметься у вибори до законодавчих органів США, які відбудуться у листопаді. Сенатор-демократ Бен Кардін вважає, що заяви Трампа дають Москві сигнал, що вона може продовжувати втручатись в американські політичні процеси.
8 серпня речниця Державного департаменту США Гізер Науерт заявила, що США оголошують про запровадження нових санкцій проти Росії через отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в британському Солсбері на початку березня. Вони набудуть чинності орієнтовано 22 серпня. Причина – "використання урядом Росії хімічної або біологічної зброї проти власних громадян".
Згодом прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що посилення санкцій США Росія розцінюватиме, як оголошення економічної війни.
Вибір редакції
-
У той день, як він потрапив у полон, я дізналась, що вагітна, – дружина військовополоненогосьогодні, 19:01
-
Подорожі Україною: унікальні куточки Чернігівщини, які неодмінно треба побачитисьогодні, 18:00
-
На Запоріжжі вантажівка протаранила маршрутку з відпочивальниками: серед загиблих – діти (18+)сьогодні, 17:07