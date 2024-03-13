Британия показала результаты работы лазерного оружия DragonFire на российской мине

В Великобритании показали результаты лазерного оружия. Речь идет о перспективной системе ПВО DragonFire.

Defence Science and Technology Laboratory (Dstl), исследовательское агентство, подчиненное Министерству обороны Великобритании, продемонстрировало мишени, которые во время испытания поразила лазерная ПВО DragonFire.

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Что известно о лазере DragonFire

Боевой лазер DragonFire разработал по заказу МО Великобритании консорциум, в который входят такие ведущие военные подрядчики как MBDA UK, Leonardo, BAE Systems, QinetiQ и другие.

Разработка этого оружия продолжается по крайней мере с 2017 года, а первые испытания состоялись в январе 2024 года.

Характеристики DragonFire засекречены, но известно это оружие прямого радиуса действия, предназначено для поражения воздушных и баллистических целей (дроны, ракеты и мины из минометов).

Стоимость одного выстрела – меньше 10 фунтов (до 500 гривен).

Результаты испытаний

По словам представителей МО Великобритании точности DragonFire хватает для того, чтобы попасть в монету диаметром 23 миллиметра с дальности в 1 километр. Они также показали ее работу в процессе.

Как работает лазерное оружие DragonFire:

Dstl показали фото пораженных целей. На кадрах можно увидеть минометную мину калибра 120 миллиметра от советского миномета ПМ-43, FPV-дрон и лист металла, который должен представлять крыло самолета или корпус ракеты.

Поражение DragonFire: фото Defence Science and Technology Laboratory