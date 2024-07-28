Полковник армии Британии рассказал, как новейшее лазерное оружие может помочь Украине

Министерство обороны Великобритании работает над лазерным оружием для перехвата дронов и не только. Это оружие могут передать Украине.

Лазерное оружие можно устанавливать на танки, боевые транспортеры и даже корабли. Как оно усилит Вооруженные Силы Украины, в разговоре с 24 Каналом рассказал полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон.

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Существенная помощь Силам обороны

Одной из проблем, которую можно увидеть на фронте, является массовое использование дешевых российских дронов. Они могут уничтожать танки и другую бронированную технику. Для их нейтрализации приходится использовать дорогие системы противовоздушной обороны. Поэтому лазерное оружие, которое разрабатывает Великобритания, может стать настоящим "гейм-ченджером"

Я считаю, что это действительно интересная новость. Лазерное оружие способно уничтожать несколько дронов за очень короткое время и по очень низкой стоимости. Это действительно "серебряная пуля",

– объяснил Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Пока можно надеяться Великобритания как можно скорее передаст Украине это оружие. Ведь оно действительно может помочь бороться с нашествием российских дронов по линии фронта. Хотя Бреттон-Гордон предполагает, что в Украине лазеры можно будет увидеть не быстрее, чем через год.

"В Британии разработка военных возможностей занимает очень много времени. Британцы стараются делать вещи идеальными, а не просто хорошими. Но, думаю, что бойцы на передовой в Украине предпочли бы хороший лазер, который бы был уже вскоре, а не ждали бы несколько лет на идеальный", – отметил полковник британской армии.

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Несколько недель назад в Великобритании также сообщили, что разработали гораздо больший лазер DragonFire. Его могут устанавливать на корабли для уничтожения даже самых больших дронов и самолетов. Именно такие способности сейчас помогли бы Украине победить российских захватчиков.