Ле Пен после войны в Украине готова взаимодействовать с Россией, чтобы предотвратить ее альянс с Китаем
Источник:Politico
Марин Ле Пен – кандидат в президенты Франции от ультраправых – заявила, что после завершения войны в Украине готова взаимодействовать с Россией. Политик объясняет это тем, что хочет предотвратить альянс Москвы с Пекином.
Ле Пен заявила, что в войне она – на стороне Украины, ведь является поклонницей суверенитета. Однако политик также – давняя поклонница Владимира Путина и получает партийные ссуды от российских банков.
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Нужно будет дипломатично, когда закончится война (в Украине – 24 канал), когда будет подписан мирный договор, попытаться избежать этой связи, которая рискует стать для нас самой большой опасностью XXI века,
– заявила Ле Пен.
Ле Пен заявила, что будет опасно разрешить России и Китаю создать альянс и позволить им стать первым военным государством мира.
Ле Пен и ее скандальные заявления
- Кандидат в президенты Франции от ультраправых выступает против того, чтобы на Россию наложили эмбарго на поставку нефти на газ.
- Также Ле Пен заявила, что после псевдореферендума жители оккупированного Крыма якобы "сами захотели присоединиться к России".
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