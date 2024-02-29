Песня льда и пламени: в Санкт-Петербурге загорелся ледокол "Ермак"

В Большом порту Санкт-Петербурга днем 29 февраля загорелся ледокол "Ермак". 24 Канал расскажет, что известно об этом событии.

29 февраля в интернете распространили видео с камер наблюдения в Сочи. На нем зафиксировано, как ЗРК "Панцирь" буквально не вписался в поворот и лег "отдохнуть" среди дороги, едва не задавив машину.

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Что известно о пожаре на ледоколе "Ермак"

На видео, которое распространило Министерство чрезвычайных дел России, заметно много дыма – собственно, им охвачен весь корабль. Но пламя нигде не видно, очевидно, горело внутри судна.

В России горит ледокол "Ермак": смотрите видео

О масштабах пожара можно судить по количеству спасателей – огонь тушили 46 человек и 12 единиц техники. Говорят, что пострадавших нет, а несколько человек смогли выбраться с судна сами.

Экстренные службы узнали о возгорании якобы около 11:30, но МЧС обнародовало эту информацию уже около трех часов дня. В половине четвертого российское МЧС сообщило, что локализовало возгорание.

Что именно горело – точно не понятно. Сначала говорилось, что якобы горит строительный мусор. Впоследствии причиной пожара назвали сварочные работы.

Один из спикеров МЧС объяснил, что сначала горел строительный мусор на нижней палубе "Ермака". Ледокол якобы на утилизации, поэтому мусора там было много. Но впоследствии вспыхнула и вторая палуба.

Петербургский телеканал заявил, что огонь охватил кладовку, а затем перекинулся на резину или дерево.

Ледокол "Ермак": когда он был построен и когда списали судно

Судно построили в 1974 году в Хельсинки. Корабль назвали "Ермаком" не только в честь покорителя Сибири времен Ивана Грозного, но и в честь одноименного ледокола, построенного еще в 1898 году.

"Ермак" – это дизельный ледокол, главное судно серии из трех ледоколов. После него появились "Адмирал Макаров" и "Красин". В 2000 году корабль передали порту Санкт-Петербурга.

Судно участвовало в полярных исследованиях, но сейчас оно в процессе утилизации. Его должны были разобрать, чтобы отремонтировать "Красин".