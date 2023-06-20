Первые в странах Балтии: в Эстонии легализовали однополые браки

С 1 января 2024 года в Эстонии жениться смогут два совершеннолетних человека независимо от пола. Эстония стала второй страной в Восточной Европе, узаконившей однополые браки.

В Эстонии был принят закон, предусматривающий изменение института брака в семейном праве страны. За это решение проголосовали 55 членов парламента Эстонии, еще 34 высказались против.

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В Эстонии узаконили однополые браки

Закон о введении однополых браков в Эстонии был принят 20 июня 2023 года. В семейном законодательстве страны слова "мужчина и женщина" теперь заменят "два физических лица". Чтобы запустить закон, парламенту Эстонии пришлось внести 85 поправок в законы.

Когда новый закон вступит в силу, однополые пары также могут усыновлять детей. Супруги могут усыновить биологического ребенка одного из партнеров с согласия другого биологического отца или матери. Согласно новому закону, у ребенка не может быть больше двух родителей.

Первое чтение закон прошел 22 мая и с того момента в него внесли 711 правок. Эстония стала первой страной Балтии, где узаконили однополые браки и второй в Восточной Европе после Словении.

Каждый должен иметь право жениться на человеке, которого он любит и которому хочет посвятить себя. С этим решением мы, наконец, делаем шаг среди других северных стран, а также всех других демократических стран мира, где предоставлено равенство в браке,

– заявила премьер-министр Кайя Каллас.

Гражданские партнерства также остаются доступными

Гражданские партнерства в Эстонии стали доступны для однополых пар еще в 2014 году. Однако из-за поправок и большого количества имплементационных положений, необходимых для внедрения однополых браков, разработка закона растянулась на десятилетие.

Но после внедрения однополых браков у граждан Эстонии все еще будет возможность зарегистрировать партнерство. Также пары, вступающие в партнерство, впоследствии имеют возможность вступить в брак по упрощенной процедуре.

Министр социальной защиты Сигне Рийцало заявила, что брачное равенство сделает Эстонию более инклюзивной страной.

Гарантирование равных прав для всех является настолько элементарной вещью, что этот вопрос, по сути, был отражен в дискуссиях, которые состоялись в годы сразу после восстановления нашей независимости,

– сообщила она.

Также она поблагодарила ЛГБТ+ сообщество за терпение и понимание в те годы, которые понадобились на принятие закона об однополых браках.

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