В Естонії ухвалили закон, що передбачає зміну інституту шлюбу у сімейному праві країни. За це рішення проголосували 55 членів парламенту Естонії, ще 34 висловилися проти.

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В Естонії узаконили одностатеві шлюби

Закон про запровадження одностатевих шлюбів в Естонії ухвалили 20 червня 2023 року. У сімейному законодавстві країни слова "чоловік і жінка" тепер замінять на "дві фізичні особи". Щоб запустити закон, парламенту Естонії довелося внести 85 правок у закони.

Коли новий закон вступить у дію, одностатеві пари також зможуть усиновлювати дітей. Подружжя може всиновити біологічну дитину одного з партнерів за згоди іншого біологічного батька чи матері. Згідно з новим законом, у дитини не може бути більше, ніж двоє батьків.

Перше читання закон пройшов 22 травня, і з того моменту у нього внесли 711 правок. Естонія стала першою країною Балтії, де узаконили одностатеві шлюби, та другою у Східній Європі після Словенії.

Кожен повинен мати право одружитися з людиною, яку він любить і якій хоче присвятити себе. З цим рішенням ми нарешті робимо крок серед інших північних країн, а також усіх інших демократичних країн світу, де надано рівність у шлюбі,

– заявила прем'єр-міністрка Кайя Каллас.

Цивільні партнерства також залишаються доступними

Цивільні партнерства у Естонії стали доступними для одностатевих пар ще 2014 року. Проте через поправки та велику кількість імплементаційних положень, необхідних для впровадження одностатевих шлюбів, розробка закону розтяглася на десятиліття.

Та після впровадження одностатевих шлюбів громадяни Естонії все ще матимуть можливість зареєструвати партнерство. Також пари, які вступають у партнерство, мають згодом можливість взяти шлюб за спрощеною процедурою.

Міністрка соціального захисту Сігне Рійцало заявила, що шлюбна рівність зробить Естонію більш інклюзивною країною.

Гарантування рівних прав для всіх є настільки елементарною річчю, що це питання по суті було висвітлено в дискусіях, які відбулися в роки відразу після відновлення нашої незалежності,

– повідомила вона.

Також вона подякувала ЛГБТ+ спільноті за терпіння і розуміння протягом тих років, що знадобилися на ухвалення закону про одностатеві шлюби.

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