Грозит большими проблемами, – Буданов выступил против свободной легализации оружия в Украине

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что выступает против идеи массовой легализации короткоствольного оружия для гражданских. По мнению генерала, это может привести к значительно большим проблемам в обществе.

Об этом Кирилл Буданов рассказал в рамках Киевского форума по безопасности, на котором также были и журналисты 24 Канала.

Что сказал Буданов о массовой легализации оружия в Украине?

Кирилл Буданов отметил, что всегда был против легализации, чтобы просто раздать оружие людям.

Это никогда не работало и сейчас не сработает также. Не забывайте, что это всегда имеет две стороны. Первая – якобы мнимая защита. Другая сторона – количество случаев, которые все видели несколько дней назад, при такой конфигурации может стать кратно больше. Она просто будет у всех. Это грозит гораздо большими проблемами, чем то, что есть сейчас,

– сказал Буданов.

Глава ОП отметил, что полиция и спецслужбы в Украине должны работать эффективно.

"Как так случилось, что человек, который служил уже понятно всем где, долгое время проживал здесь, еще и имел разрешение на оружие, – тоже интересный вопрос", – сказал Буданов.

Генерал считает, что в Украине существует системная проблема, связанная с ответственностью правоохранителей за применение оружия во время службы. Ее последствия наблюдаются уже сейчас.

Вы вспомните, когда были плохие случаи применения оружия, все помнят, в 2014 году. Всех сделали виновными. Это понятно и иначе быть не могло. Но как это повлияло на тех, кто начал служить дальше? Не применяют оружие, потому что последствия будут страшными. Затем, вспомните, сделали патрульную полицию. И почти сразу был случай, когда патрульные преследовали какую-то машину гражданскую, и они начали стрелять по колесам. Что случилось с патрульными? Осудили. Таких случаев тысячи,

– подчеркнул Кирилл Буданов.

Он также поинтересовался, почему все думают, что имея такую систему, когда государство не защищает своих же защитников, эти защитники будут выполнять до конца свою работу.

По словам генералами, необходимо достичь "баланса" во взаимодействии общества и правоохранителей: граждане должны выполнять законные требования, а силовики – действовать в пределах четко определенных правил.

"Все же любят у нас западные страны приводить в пример. Я люблю пример Соединенных Штатов. Там ты полицейскому не скажешь: "Какова причина остановки?", "Пошел на три буквы" или что-то начать делать. Это закончится применением оружия и он будет признан таким, что прав на 100%", – сказал Буданов.

Кстати, психолог Елена Шершнева предположила в эфире 24 Канала, что во время войны, на этом этапе украинцы ментально не готовы к инициативам по свободной легализации оружия для гражданских. Она напомнила, что в Соединенных Штатах нет войны, но там постоянно происходят стрельбы.

