Опыт США не является образцом: эксперт по безопасности назвал риски легализации оружия в Украине

В Украине снова актуализировалось обсуждение по легализации короткоствольного оружия. Вопрос давно вызывает немало дискуссий в обществе, ведь имеет значительные риски.

Подробнее о них 24 Каналу рассказал Тарас Жовтенко – военный эксперт, эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы". По его словам, опираться на опыт других стран также не является панацеей.

В чем риски легализации оружия?

Когда в Украине говорят о легализации оружия, в пример часто приводят Соединенные Штаты Америки, где давно действует соответствующий закон. Однако стоит понимать, что такой чувствительный вопрос имеет крайне много нюансов и просто позаимствовать чужой опыт может принести еще больше проблем.

Легализацию оружия нельзя рассматривать как исключительно механический вопрос, на который можно "натянуть" правовую рамку и все заработает. Здесь дело и в расширении полномочий правоохранительных органов. Так, американскую полицию считают одной из самых жестких в мире, потому что они действуют в условиях вооруженного общества. То есть им нужно больше полномочий, чтобы выполнять свои функции,

– отметил Тарас Жовтенко.

В случае, когда оружие легализуют, обществу нужно быть готовым к тому, что у представителей правоохранительных органов будут большие полномочия. Они должны быть совсем иначе подготовлены и действовать в других правовых рамках.

"Самое главное – должна быть культура обращения с оружием у гражданских. В США есть устойчивое историческое осознание этой концепции, столетняя история. Владельцы оружия там – это целая субкультура, со своими правилами и ограничениями. В Украине, к сожалению, ничего подобного нет. Копировать американский опыт здесь просто нецелесообразно", – объяснил эксперт по безопасности.

Более того, в Соединенных Штатах нет понятия "нацполиции". Самый высокий уровень полицейской службы – полиция штата. Здесь есть интересный нюанс, ведь все руководители полиции – от самого низкого до самого высокого – являются выборными должностями. Итак, система подотчетности жесткой политики американской полиции отличается от украинской.

"Надо быть крайне осторожным с заимствованием такого опыта в других странах, особенно, если он настолько эксклюзивный. К тому же вопрос владения оружием надо вписывать в более широкий контекст. Мы не можем его урегулировать исключительно правовой рамкой. Он требует настоящей готовности украинского общества", – добавил Жовтенко.

Условия военного положения могут давать основу для такой готовности, но ее надо правильно осмыслить и воплотить. Грубо говоря, не может идти речь о том, чтобы раздать каждому украинцу оружие и ожидать, что это сработает. Без учета большого количества деталей, проблем от легализации оружия может возникнуть еще больше.

Почему в Украине заговорили о легализации оружия?