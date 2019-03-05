Легенда США Cadillac: поразительная история машины, о которой слагали песни

Cadillac по праву считают американской гордостью. Машины этой марки держали в своих гаражах Аль Капоне, Элвис Пресли и Сальвадор Дали. Кроме того, престижного автопроизводителя предпочитают президенты США.

История создания легенды

История легендарной автомобильной марки началась в начале 20 века. Производство в 1902 году основал известный всему миру Генри Форд вместе с механиком и предпринимателем Генри Лиландом.

Читайте также: Дядя Сэм – символ США: какие образы существовали в разных странах мира

Именно Лиланд предложил назвать бренд в честь основателя автомобильной столицы США, города Детройт – Антуана Ломе де Ла Мот-Кадильяка. Фамильный герб французского дворянина и сегодня служит основой логотипа компании.



Эмблема Cadillac

Первая волна популярности

Cadillac очень быстро приобрел популярность и стал эталонным транспортным средством. В течение первого десятилетия производства основатели выпустили первое авто с полностью закрытым кузовом. Такая инновация заинтересовала множество потенциальных потребителей, ведь теперь можно было комфортно передвигаться при любой погоде.

К тому же, удобства в новых моделях добавил и электрический стартер. А визитной карточкой компании на долгое время стал новый двигатель типа V8, который задал стандарт для американской промышленности.



Cadillac с закрытым кузовом

В послевоенный период Cadillac первым среди автопроизводителей начал выпускать по заказу покупателей машины с дизайнерской разработкой кузова. На выбор клиенту предлагали более 500 оттенков цветов.

Новые технологии для Cadillac

Следующее десятилетие, несмотря на кризис периода Великой депрессии, также стало знаковым для развития компании. Тогда в производстве была изобретена и внедрена автоматическая коробка передач и подсветка колес. В то же время компания выпустила первый в мире легковой автомобиль с 16-цилиндровым V-образным двигателем, который стал новым стандартом мощности.



Появилась технология подсветки колес

Автомобиль во время войны

После вступления Соединенных Штатов во Вторую мировую войну, Секретная служба США начала поиски бронированного авто для президента, чтобы предотвратить возможные покушения на его жизнь. Надлежащий автомобиль нашелся.

Им оказался конфискованный за уклонение от уплаты налогов Cadillac Аль Капоне. Зеленый бронированный CadillacTown Sedan весил около 4 тонн, при этом более тонны весила сама броня. На окнах этого авто было пуленепробиваемое стекло, толщиной более двух сантиметров.



Бронированный CadillacTown Sedan

Во время Второй мировой войны, как и большинство промышленных производств, компания начала работать на благо американской армии. С ее конвейеров сходили тысячи единиц бронетехники. Впоследствии и этот период истории стал выигрышным для производителей.

Дизайнеры, которые вдохновились внешним видом истребителей, добавили новый элемент декора в авто – хвостовые элементы самолета. Такой дизайнерский ход закрепился в производстве на десятки лет.



Хвостовые элементы самолета украсили новые модели Cadillac

Вторая волна популярности

Именно Cadillac стал символом следующего десятилетия – золотых 50-х годов. Известная модель Eldorado остается культовым автомобилем эпохи. Ее обожал и король рок-н-ролла Элвис Пресли, даже посвящал "Кадиллаку" песни. Добавив таким образом популярности бренду.



Элвис Пресли посвятил песню "Кадиллаку"

В течение следующего десятилетия дизайн авто снова обновился. Тогда достаточно мягкие и закругленные формы изменились острыми, присущими эпохе футуризма. Претерпел изменения и логотип марки – знаменитый щит украсили лавровым венком.

Внедрение технологий безопасности

В это время у автомобилей появились ремни безопасности, габаритные света, климат-контроль и подогрев сиденья. Последующие годы компания сосредоточилась на безопасности пассажиров и охране окружающей среды. Новые автомобили стали еще более популярными. В конце 1980-х продажи авто выросли до 300 000 единиц в год.

Cadillac стал первой компанией среди производителей автомобилей, которая была награждена престижной премией качества имени Малкольма Болдриджа. В 21 веке марка, которая уже через три года будет праздновать свое 120-летие остается по-прежнему, роскошной и популярной.

Читайте также: Дикий Запад: впечатляющее развенчание мифов о ковбоях и эпохе золотой лихорадки

Состоятельные люди скупают автомобили этого производства сериями, коллекционеры гоняются за эксклюзивными моделями, а президенты не изменяют традициям выбора этой марки. Поэтому существует большая вероятность, что этот бренд еще будет долго радовать своей продукцией ценителей изысканных авто.