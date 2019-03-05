Легенда США – Cadillac: вражаюча історія машини, про яку складали пісні

Cadillac по праву вважають американською гордістю. Машини цієї марки тримали у своїх гаражах Аль Капоне, Елвіс Преслі та Сальвадор Далі. Крім того, престижному автовиробнику надають перевагу президенти США.

Історія створення легенди

Історія легендарної автомобільної марки розпочалася на початку 20 століття. Виробництво у 1902 році заснував відомий усьому світу Генрі Форд разом із механіком та підприємцем Генрі Ліландом.

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Саме Генрі Ліланд запропонував назвати бренд на честь засновника автомобільної столиці США, міста Детройт – Антуана Ломе де Ла Мот-Кадильяка. Фамільний герб французького дворянина і до сьогодні слугує основою логотипу компанії.



Емблема Cadillac

Перша хвиля популярності

Cadillac дуже швидко набув популярності та став еталонним транспортним засобом. Впродовж першого десятиліття виробництва засновники впустили перше авто із повністю закритим кузовом. Така інновація зацікавила безліч потенційних споживачів, адже тепер можна було комфортно пересуватися за будь-якої погоди.

До того ж, зручності у нових моделях додав і електричний стартер. А візитівкою компанії на довгий час став новий двигун типу V8, який задав стандарт для американської промисловості.



Cadillac з закритим кузовом

У післявоєнний період Cadillac першим серед автовиробників почав випускати на замовлення покупців машини із дизайнерською розробкою кузова. На вибір клієнта пропонували понад 500 відтінків кольорів.

Нові технології для Cadillac

Наступне десятиліття, попри кризу періоду Великої депресії, також стало знаковим для розвитку компанії. Тоді у виробництві була винайдена та запроваджена автоматична коробка передач та підсвічування коліс. Водночас компанія випустила перший у світі легковий автомобіль з 16-циліндровим V-подібним двигуном, який став новим стандартом потужності.



З'явилася технологія підсвічування коліс

Автомобіль в часи війни

Після вступу Сполучених Штатів у Другу світову війну, Секретна служба США розпочала пошуки броньованого авто для президента, щоб запобігти можливим замахам на його життя. Належний автомобіль знайшовся.

Ним виявився конфіскований за ухилення від сплати податків Cadillac Аль Капоне. Зелений броньований CadillacTown Sedan важив близько 4 тонн, при цьому більше тонни важила сама броня. На вікнах цього авто було куленепробивне скло, товщиною понад два сантиметри.



Броньований CadillacTown Sedan

Під час Другої світової війни, як і більшість промислових виробництв, компанія почала працювати на благо американської армії. З її конвеєрів сходили тисячі одиниць бронетехніки. Згодом і цей період історії став виграшним для виробників.

Дизайнери, які надихнулися зовнішнім виглядом винищувачів, додали новий елемент декору до авто – хвостові елементи літака. Такий дизайнерський хід закріпився у виробництві на десятки років.



Хвостові елементи літака прикрасили нові моделі Cadillac

Друга хвиля популярності

Саме Cadillac став символом наступного десятиліття – золотих 50-х років. Відома модель Eldorado залишається культовим автомобілем епохи. Її обожнював і король рок-н-ролу Елвіс Преслі, який навіть присвячував "Кадилаку" пісні. Додавши таким чином популярності бренду.



Елвіс Преслі присвятив пісню "Кадилаку"

Впродовж наступного десятиліття дизайн авто знову оновився. Тоді доволі м'які та заокруглені форми змінилися на гострі, властиві епосі футуризму. Зазнав зміни й логотип марки – знаменитий щит прикрасили лавровим вінком.

Впровадження технологій безпеки

У цей час в автомобілів з'явилися паски безпеки, габаритні світла, клімат-контроль та підігрів сидіння. Наступні роки компанія зосередилася на безпеці пасажирів і охороні навколишнього середовища. Нові автомобілі стали ще більш популярними. Наприкінці 1980-х продажі авто зросли до 300 000 одиниць на рік.

Cadillac став першою компанією серед виробників автомобілів, яка була нагороджена престижною премією якості імені Малкольма Болдріджа. У 21 столітті марка, яка вже через три роки святкуватиме своє 120-ліття залишається, як і раніше, розкішною та популярною.

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Заможні люди скуповують автомобілі цього виробництва серіями, колекціонери ганяються за ексклюзивними моделями, а президенти не зраджують традиціям вибору цієї марки. Тож існує велика імовірність, що цей бренд ще довго тішитиме своєю продукцією поціновувачів вишуканих авто.