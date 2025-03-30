Минус шесть оккупантов одним сбросом: группа Foxtrot рассказала свою историю

Украинские дронщики очень искусные, но не прекращают совершенствоваться. У роты ударных беспилотников Foxtrot много успешных вылетов, но есть и общая для всех проблема – вражеский РЭБ.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РУБПАК "Foxtrot" 80-й Галицкой бригады.

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История группы Foxtrot

Foxtrot известен своим фирменным юмором. Например, бойцы шутили, что если ваша вечеринка не похожа на эту – можете даже не приглашать. Речь о "взрывных спецэффектах", которые устроили грустным россиянам.

А на Рождество дронщики доставили врагу "подарок" прямо в окоп.

В ролике роты говорится о том, что защитники не раз уничтожали захватчиков в их укрытиях. Однажды удалось убить много россиян, ведь те спрятались в один блиндаж. Вероятно, у них при себе было еще и топливо, поскольку огонь поднялся метров на десять от земли.

Foxtrot работает и тяжелыми дронами, например Vampir, и не отказался от "мавиков". С DJI Mavic начали работу еще в 2022 году, к ним добавили пехотные гранаты.

Мы начали наносить первые потери противнику и таким образом расти, потихоньку превращаясь из маленькой команды единомышленников в полноценную боевую единицу. Сейчас выполняем задачи в достаточно серьезных масштабах, используем самые современные средства разведки и поражения – это и тяжелые гексакоптеры, и камикадзе, и FPV-бомберы, ну и, конечно, "мавики",

– говорит командир.

Благодаря "Вампиру" поражают пехоту и технику, проводят минирование, передают провизию, если нет доступа к бойцам. Этот дрон имеет высокую кучность, поэтому уничтожать им врага легко.

FPV позволяет долго держать россиян на прицеле. А в собственной мастерской военные совершенствуют беспилотники.

Посмотреть вакансии бригады и присоединиться к рядам галицких десантников можно на сайте 80 бригады ДШВ.