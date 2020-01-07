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      Легендарные автобусы Ikarus после 15-летнего перерыва начали вновь выпускать: видео, фото

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      Известный производитель автобусов Ikarus после 15-летнего перерыва представил новую модель

      Известный в Украине венгерский производитель автобусов Ikarus представил новую модель – низкопольный электробус Сity Pioneer. Предыдущее производство было свернуто еще в 2003 году.

      Как пишет "АвтоЦентр", недавно новинку представили на Международном салоне автобусов Busworld Europe 2019 в Брюсселе.

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      Презентация Ikarus на Busworld Europe 2019 в Брюсселе: видео 

      "Икарусы" теперь выпускает созданная в 2018 году компания Electrobus Europe Ltd – совместное предприятие между Ikarus и китайским производителем CRRC. В Венгрии изготавливают кузов и шасси, а электрика поступает из Китая.

      Сейчас обновленный Ikarus может похвастаться лишь одной моделью – IC 1311 U City Pioneer. Это 12-метровый городской низкопольный автобус, рассчитанный на перевозку 79 пассажиров (мест для сидения – 28).

      Каркас машины сделан из нержавеющей стали. Интересно, что по гарантии его можно эксплуатировать 16 лет, а это равно двум жизненным циклам аккумуляторных батарей. Сами же аккумуляторы китайской марки CATL имеют емкость 313 кВт.ч. А зарядить их можно за 5 – 6 часов от станции на 60 кВт или только за 2 – 3 часа от 150-киловаттной.

      Как выглядит обновленный Ikarus

      Батареи питают тяговый синхронный электромотор t-Drive MD2021. Его нормальная мощность составляет 165 кВт, а пиковая – 240 кВт. Запаса хода хватает на пробег в 200 – 260 километров.

      Подвеска здесь регулируема, то есть во время посадки и высадки пассажиров автобус может опускаться или подниматься на максимум 340 миллиметров. Полная масса автобуса составляет 18,5 тысяч килограмма, а полезная нагрузка – 6,5 тысяч килограмма. Разгоняется он только до 70 километров в час . Правда, для города, как показывает практика, вполне хватает и 50 километров в час.

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      Производители заявляют, что новый Ikarus будет на 15 – 20% дешевле, чем его европейские аналоги, и это должно обеспечить ему преимущество. Заметим, что конкуренция на этом рынке сегодня – большая. Ведь даже в той же Венгрии с 2017 года полным ходом работает завод по производству китайских электробусов марки BYD.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Авто Транспорт Венгрия Китай
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