В легионе "Свобода России" ответили, почему прекратили сотрудничество с Ильей Пономаревым

Легион "Свобода России" прекратил сотрудничество с российским оппозиционером и бывшим депутатом госдумы Ильей Пономаревым.

Почему так произошло – в разговоре с 24 Каналом объяснил заместитель командира легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь".

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Почему легион "Свобода России" прекратил сотрудничество с Ильей Пономаревым

Более 2,5 лет легион "Свобода России" открыт для сотрудничества со всеми российскими оппозиционными силами. За это время внятных и приемлемых результатов добиться не удалось.

Даже те, кто с нами контактировали, использовали наше подразделение для пиара. За 2,5 года так и не получили реальной помощи,

– подчеркнул "Цезарь".

Двери легиона открыты, но для плодотворного сотрудничества: информационной и финансовой поддержки.

Простые граждане России или российской диаспоры, которые живут за рубежом, оказали большую помощь, чем эта пресловутая оппозиция, которая обладает огромными медийными и финансовыми ресурсами,

– отметил заместитель командира легиона "Свобода России".

И выразил искреннюю благодарность "Тамбовским волкам", которые передали автомобили для фронта. По его словам, скоро машины будут бить врага и приближать освобождение их родины.