Чому так сталося – у розмові з 24 Каналом пояснив заступник командира легіону "Свобода Росії" з позивним "Цезар".

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Чому легіон "Свобода Росії" припинив співпрацю з Іллею Пономарьовим

Понад 2,5 роки легіон "Свобода Росії" відкритий для співпраці з усіма російськими опозиційними силами. За цей час виразних та прийнятних результатів добитися не вдалося.

Навіть ті, хто з нами контактували, використали наш підрозділ для піару. За 2,5 роки так і не отримали реальної допомоги,

– наголосив "Цезар".

Двері легіону відкриті, але для плідної співпраці: інформаційної та фінансової підтримки.

Прості громадяни Росії чи російської діаспори, які живуть за кордоном, надали більшу допомогу, ніж ця горезвісна опозиція, яка володіє величезними медійними та фінансовими ресурсами,

– наголосив заступник командира легіону "Свобода Росії".

І висловив щиру подяку "Тамбовським вовкам", які передали автомобілі для фронту. За його словами, скоро автівки битимуть ворога та наближатимуть звільнення їхньої батьківщини.