"Легитимизация" боевиков на Донбассе: Рада обратилась к ООН и правительствам стран
Верховная Рада обратится в международные организации и парламенты других стран по поводу непризнания так называемых "квазиреспублик" на Донбассе. В частности, обращения направят в ООН, НАТО, ПАСЕ, Еврокомиссию и Европарламент.
За это решение проголосовали украинские парламентарии 15 февраля. "За" был 331 голос, сообщает 24 канал.
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Постановление очень актуально, так как уже 15 февраля Госдума России может проголосовать за обращение к президенту Путину о признании так называемых "республик" на Донбассе.
Инициаторами проекта Верховной Рады об обращении стали более 20 народных депутатов – из разных фракций и групп.
Заявление вызвано тем, что Дума по представлению коммунистов и власти пытается принять обращение к президенту Путину относительно того, чтобы признать республики боевиков, как независимые государства. По сути – это гибридная война против Украины,
– сказал Иван Крулько, "Батькивщина".
Украинские парламентарии подчеркнули, что Луганская и Донецкая области, а также Крым – это часть Украины. А происходящее с этими территориями – не что иное, как откровенная оккупация Россией.
Куда направят обращение Рады:
- Организации Объединенных Наций,
- Европейской Комиссии,
- Европейского Парламента,
- Парламентской Ассамблеи Совета Европы,
- Парламентской Ассамблеи ОБСЕ,
- Парламентская ассамблея НАТО,
- правительств и парламентов стран мира.
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Планы Госдумы по "республике" боевиков: коротко
- Идея признать наемников на Донбассе принадлежит депутатам-коммунистам.
- 15 февраля Госдума может голосовать за то, чтобы направить соответствующее обращение президенту Путину.
- Профильный комитет парламента государства-агрессора поддержал 2 законопроекта о признании так называемых "квазиреспублик".
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