"Легитимизация" боевиков на Донбассе: Рада обратилась к ООН и правительствам стран

Верховная Рада обратится в международные организации и парламенты других стран по поводу непризнания так называемых "квазиреспублик" на Донбассе. В частности, обращения направят в ООН, НАТО, ПАСЕ, Еврокомиссию и Европарламент.

За это решение проголосовали украинские парламентарии 15 февраля. "За" был 331 голос, сообщает 24 канал.

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Украинский парламент отреагировал на планы Госдумы России

Постановление очень актуально, так как уже 15 февраля Госдума России может проголосовать за обращение к президенту Путину о признании так называемых "республик" на Донбассе.

Инициаторами проекта Верховной Рады об обращении стали более 20 народных депутатов – из разных фракций и групп.

Заявление вызвано тем, что Дума по представлению коммунистов и власти пытается принять обращение к президенту Путину относительно того, чтобы признать республики боевиков, как независимые государства. По сути – это гибридная война против Украины,

– сказал Иван Крулько, "Батькивщина".

Украинские парламентарии подчеркнули, что Луганская и Донецкая области, а также Крым – это часть Украины. А происходящее с этими территориями – не что иное, как откровенная оккупация Россией.

Куда направят обращение Рады:

Организации Объединенных Наций,

Европейской Комиссии,

Европейского Парламента,

Парламентской Ассамблеи Совета Европы,

Парламентской Ассамблеи ОБСЕ,

Парламентская ассамблея НАТО,

правительств и парламентов стран мира.

15 февраля Верховная Рада также обратилась в ООН и другие международные организации из-за эскалации агрессии России.

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Планы Госдумы по "республике" боевиков: коротко

Идея признать наемников на Донбассе принадлежит депутатам-коммунистам.

15 февраля Госдума может голосовать за то, чтобы направить соответствующее обращение президенту Путину.

Профильный комитет парламента государства-агрессора поддержал 2 законопроекта о признании так называемых "квазиреспублик".

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