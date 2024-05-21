"Украина не может провести свободные и честные выборы": в ЕС прокомментировали легитимность Зеленского

21 мая подошел к концу пятилетний срок президентских полномочий Владимира Зеленского. В ЕС ответили, будут ли считать его и в дальнейшем легитимным главой Украины.

В Евросоюзе признают Владимира Зеленского действующим президентом Украины после завершения пятилетнего срока его президентства. Сейчас в Украине невозможно провести свободные выборы. Об этом заявил спикер Еврокомиссии по вопросам внешней политики Питер Стано, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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В легитимности Зеленского нет сомнений

Представитель Еврокомиссии напомнил, что Украина находится под систематической атакой российских ракет, беспилотников, авиабомб, нацеленных на гражданскую инфраструктуру, гражданские объекты. По его словам, в таких условиях, а также из-за большого количества перемещенных лиц внутри страны и за ее пределами, организовать выборы невозможно.

Под постоянным обстрелом ракет и беспилотников, возможно ли скопление людей, например, на избирательных участках? Они станут мишенью для Путина. Нет никаких сомнений, что в Украине нет условий для проведения свободных и честных выборов из-за продолжения российской агрессии,

– заявил Стано.

Он добавил, что согласно Конституции Украины, президент Украины осуществляет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента. Стано отметил, что сейчас украинское общество и основные политические партии в Украине не имеют никаких сомнений относительно того, кто является их легитимным президентом.

"И мы также не имеем никаких таких сомнений. Это президент Зеленский", – отметил представитель Еврокомиссии.

Президентство Зеленского после 21 мая: что известно