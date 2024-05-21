В Євросоюзі визнають Володимира Зеленського чинним президентом України після завершення п'ятирічного терміну його президенства. Наразі в Україні неможливо провести вільні вибори. Про це заявив спікер Єврокомісії з питань зовнішньої політики Пітер Стано, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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У легітимності Зеленського немає сумнівів

Речник Єврокомісії нагадав, що Україна перебуває під систематичною атакою російських ракет, безпілотників, авіабомб, націлених на цивільну інфраструктуру, цивільні об'єкти. За його словами, у таких умовах, а також через велику кількість переміщених осіб всередині країн та за її межами, організувати вибори неможливо.

Під постійним обстрілом ракет і безпілотників, чи можливе скупчення людей, наприклад, на виборчих дільницях? Вони стануть мішенню для Путіна. Немає жодних сумнівів, що в Україні немає умов для проведення вільних і чесних виборів через продовження російської агресії,

— заявив Стано.

Він додав, що згідно з Конституцією України, президент України здійснює свої повноваження до вступу на пост новообраного президента. Стано зазначив, що наразі

українське суспільство та основні політичні партії в Україні не мають жодних сумнівів щодо того, хто є їхнім легітимним президентом.

"І ми також не маємо жодних таких сумнівів. Це президент Зеленський", – наголосив речник Єврокомісії.

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