В Евросоюзе признают Владимира Зеленского действующим президентом Украины после завершения пятилетнего срока его президентства. Сейчас в Украине невозможно провести свободные выборы. Об этом заявил спикер Еврокомиссии по вопросам внешней политики Питер Стано, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.
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В легитимности Зеленского нет сомнений
Представитель Еврокомиссии напомнил, что Украина находится под систематической атакой российских ракет, беспилотников, авиабомб, нацеленных на гражданскую инфраструктуру, гражданские объекты. По его словам, в таких условиях, а также из-за большого количества перемещенных лиц внутри страны и за ее пределами, организовать выборы невозможно.
Под постоянным обстрелом ракет и беспилотников, возможно ли скопление людей, например, на избирательных участках? Они станут мишенью для Путина. Нет никаких сомнений, что в Украине нет условий для проведения свободных и честных выборов из-за продолжения российской агрессии,
– заявил Стано.
Он добавил, что согласно Конституции Украины, президент Украины осуществляет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента. Стано отметил, что сейчас украинское общество и основные политические партии в Украине не имеют никаких сомнений относительно того, кто является их легитимным президентом.
"И мы также не имеем никаких таких сомнений. Это президент Зеленский", – отметил представитель Еврокомиссии.
Президентство Зеленского после 21 мая: что известно
- Ранее в Минюсте прокомментировали легитимность Зеленского после того, как истечет 5-летний срок его президентства. Министр юстиций Денис Малюська признал "неидеальность" Конституции. Чиновник предположил, что одно время создатели основного закона Украины не верили в возможность полномасштабной войны, а потому не уделили должного внимания соответствующим нормам.
- В ГУР предупреждали, что россияне попытаются посеять сомнения в законности президентства Зеленского. Это часть вражеской ИПСО под названием "Майдан-3".
- Сам Зеленский указывал, что для проведения выборов нужно сначала изменить законодательство, запрещающее их проводить во время действия военного положения.
- Глава государства подчеркивал, что даже если бы даже такого запрета не было, провести выборы, чтобы они были признаны миром, в условиях войны очень трудно.