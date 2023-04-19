Французские легкие колесные танки АМХ-10 RС уже в строю: видео Минобороны

Несколько месяцев тому назад Украина получила французские легкие колесные танки АМХ-10 RС. Эта техника уже находится в строю.

Эти мобильные бронированные машины можно использовать для выполнения разведывательных задач и в качестве огневой поддержки пехоты.

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Что известно об этих танках

AMX-10 RC вооружен 105-миллиметровой пушкой с дальностью стрельбы до 2000 метров и боекомплектом 38 снарядов и пулеметом калибра 7,62 миллиметра.

Преимуществом этой техники является ее высокая мобильность и огневая мощь. Такие бронированные разведывательные машины находятся на вооружении Франции с 1981 года. Их использовали во время Первой мировой войны.

Легкие танки уже в строю: смотрите видео

Накануне министр обороны Алексей Резников показал французские "колесные танки". Он написал, что вместе с нашими бойцами проехались на танках и договорились назвать АМХ-10 "снайперской винтовкой на скорых колесах". Резников поблагодарил за эту поставку своего французского коллегу Себастьяна Лекорня и президента Франции Эммануэля Макрона.

Напомним, еще в начале января Макрон пообещал поставку Украине определенное количество этих боевых машин. В целом Украина должна получить около 40 AMX-10RC. Первая партия прибыла в Украину еще в середине марта.