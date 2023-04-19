Ці мобільні броньовані машини можна використовувати для виконання розвідувальних завдань та як вогневу підтримку піхоти.

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Що відомо про ці танки

AMX-10 RC озброєний 105-міліметровою гарматою з дальністю стрільби до 2000 метрів та боєкомплектом 38 снарядів і кулеметом калібру 7,62 міліметра.

Перевагою цієї техніки є її висока мобільність і вогнева міць. Такі броньовані розвідувальні машини перебувають на озброєнні Франції з 1981 року. Їх використовували під час першої війни.

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Напередодні міністр оборони Олексій Резніков показав французькі "колісні танки". Він написав, що разом з нашими бійцями проїхались на танках і домовилися назвати АМХ-10 "снайперською гвинтівкою на швидких колесах". Резніков подякував за цю поставку своєму французькому колезі Себастьяну Лекорню та президенту Франції Еммануелю Макрону.

Нагадаємо, ще на початку січня Макрон пообіцяв поставку Україні певної кількості цих бойових машин. Загалом Україна має отримати близько 40 AMX-10RC. Перша партія прибула в Україну ще в середині березня.