Легкомоторный самолет упал на жилой район в США: жуткое видео
Источник:АВС News
В районе Санти в Калифорнии легкомоторный самолет Cessna C340 упал на жилые дома. Жертвами трагедии стали по меньшей мере 2 человека.
Кроме того, известно о по меньшей мере 2 пострадавших. Их госпитализировали с ожогами.
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В мгновение падения самолет ударился о заднюю часть дома. Как следствие, пострадало еще 2 здания, а также – грузовик и пожарный гидрант.
Одним из погибших оказался водитель грузовика – это работник компании UPS. Информации о второй жертве пока нет.
Реакция UPS
Пресс-служба компании подтвердила, что погибший был их сотрудником. Близким мужчины выразили соболезнования.
Мы убиты горем из-за потери нашего сотрудника и выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье и друзьям,
– говорится в сообщении.
Самолет упал на жилой район: смотрите видео
Авиакатастрофа в Германии
- В Германии 11 октября разбился небольшой самолет. Трагедия произошла в районе Зибенгебирг неподалеку от Бонна.
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- Причины трагедии пока не успели установить.
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- В октябре этот регион выделяется особенно густыми туманами.