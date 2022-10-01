В частности, на кадрах видны остатки российских оккупанов, тела которых Россия бросила на произвол судьбы. И такая ситуация, как заметил 24 канал, у них постоянно, начиная с 24 февраля.

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В сети показали жуткие кадры тел оккупантов в Харьковской области

Проект "Украинский Свидетель" показал ответ на угрозы и запугивание российского диктатора Владимира Путина. В частности, на видео видны остатки тел захватчиков, которых Россия бросила в Харьковской области.

Скелеты асвабадителей валяются на местных дорогах как лучшая иллюстрация славного российского принципа "своих не бросаем". Российское командование настолько "не бросило" своих погибших, что они лежат в Харьковской области уже почти три недели и размокают под осенними дождями,

– говорится в сообщении.

На опубликованном видео – ужасные кадры останков тел российских оккупантов, валяющихся вдоль дороги, которые Россия не спешит доставлять домой семьям.

Кроме того, проект опубликовал кадры, на которых заретушированы остатки тел.

Хотя Путин и пугает мир ядерным оружием, но у мобилизованных захватчиков одна дорога – черный пакет или лежать у дороги.

Стоит вспомнить, что по состоянию на утро 30 сентября враги уже потеряли 59 080 единиц живой силы.

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