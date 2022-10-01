Зокрема, на кадрах видно рештки російських окупантів, тіла яких Росія кинула напризволяще. І така ситуація, як зауважив 24 канал, в окупантів постійно, починаючи з 24 лютого.

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У мережі показали моторошні кадри тіл окупантів на Харківщині

Проєкт "Український Свідок" показав відповідь на погрози та залякування російського диктатора Владіміра Путіна. Зокрема, на відео видно рештки тіл окупантів, яких Росія покинула на Харківщині.

Скелети асвабадітєлєй валяються на місцевих дорогах як найкраща ілюстрація славного російського принципу "своїх не бросаєм". Російське командування настільки "не кинуло" своїх загиблих, що вони лежать на Харківщині вже майже три тижні й розмокають під осінніми дощами,

– мовиться в повідомленні.

На опублікованому відео жахливі кадри решток тіл російських окупантів, які валяються вздовж дороги та які Росія не поспішає доставляти додому родинам.

Окрім того, проєкт опублікував кадри, на яких заретушовані рештки тіл.

Хоч Путін і лякає світ ядерною зброєю, та у мобілізованих окупантів одна дорога – чорний пакет або лежати при дорозі.

Варто пригадати, що окупанти в Україні станом на ранок 30 вересня вже втратили 59 080 одиниць живої сили.

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