Lego создал фигурки героев "Азовстали": не забыли и о легендарных командирах

22 июля 2022 , 09:12
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Эндрю Бикрафт

Украинские воины героически держали оборону Мариуполя против российских войск, значительно превосходивших в количестве техники и личного состава. Весь мир наблюдал за боями за "Азовсталь", где наши защитники давали отпор врагу. Украинские воины поразили мир и стали героями Lego

Среди героев "Рэдис", "Тавр" и "Калина"

Украинские военные, командовавшие обороной Мариуполя и завода "Азовсталь", стали героями сюжета главного редактора сайта The Brothers Brick Эндрю Бикрафта. Он – разработчик конструкторов на военную тематику.

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Среди фигурок узнаваемы командиры Денис Прокопенко ("Редис", командир полка защитников Мариуполя), Богдан Кротевич ("Тавр", начальник штаба полка) и Святослав Паламарь ("Калина", заместитель командира полка).


"Тавр", "Редис" и "Калина" / Фото с твиттера Бикрафта


Lego создал фигурки героев "Азовстали" / Фото с твиттера Бикрафта

Эндрю Бикрафт в своем сообщении отметил, что защитники Мариуполя, морская пехота, Национальная гвардия, пограничники, добровольцы территориальной обороны и другие защитники "Азовстали", продержавшиеся в Мариуполе почти 3 месяца, удержали российскую армию и позволили Украине выиграть битву за Киев.


Фигурки героев "Азовстали" / Фото из твиттера Бикрафта

Что известно о защитниках Мариуполя

  • российские военные беспощадно бомбили город Мариуполь, который украинские воины обороняли около трех месяцев. Украинские силы были в меньшинстве, однако не разрешали врагу оккупировать Мариуполь. Героическая оборона города помешала врагу пройти в глубь Украины.
  • В мае, когда россияне почти полностью уничтожили Мариуполь, украинские воины на "Азовстали" получили приказ прекратить оборону города и сохранить свои жизни. После этого около 2500 украинцев вывезли на оккупированные территории и должны были обменять на российских пленных.
  • Международный комитет Красного Креста утверждает, что коммуницирует с военнопленными с мариупольского завода. Однако родственники защитников жаловались, что их родные после эвакуации из "Азовстали" не выходят на связь.
  • Украина 29 июня смогла вернуть на родину 144 своих воина. Обмен стал одним из самых крупных с начала полномасштабного российского вторжения. Наша страна вернула 95 защитников "Азовстали".

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Автор: Михайло Гема