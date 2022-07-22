Lego создал фигурки героев "Азовстали": не забыли и о легендарных командирах

09:12

Украинские воины героически держали оборону Мариуполя против российских войск, значительно превосходивших в количестве техники и личного состава. Весь мир наблюдал за боями за "Азовсталь", где наши защитники давали отпор врагу. Украинские воины поразили мир и стали героями Lego